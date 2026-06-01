PLD Space de Elche eleva a 35 millones de euros la inversión en su complejo de lanzamiento de cohetes en la Guayana Francesa

La empresa aeroespacial PLDSpace de Elche ha anunciado este lunes una inversión de 35 millones de euros en el desarrollo y despliegue de su complejo de lanzamiento en el Centro Espacial de la Guayana Francesa.

Esa inversión posiciona a PLD Space como el primer operador privado en desplegar inversión de capital de esa magnitud en ese emplazamiento.

De la inversión total, 22 millones de euros se están ejecutando dentro del ecosistema industrial francés, con 13 millones asignados directamente a más de 20 empresas con sede en la Guayana Francesa, incluidas un número significativo de pymes.

Desde la empresa ilicitana se ha destacado que ese enfoque refuerza su compromiso de integrar su actividad industrial en el territorio local y fortalecer el ecosistema espacial regional más allá de los actores establecidos.

Las obras civiles del complejo de lanzamiento orbital del cohete ‘Miura 5’ de PLD Space se encuentran en su fase final y se confía en que estén concluidas de cara a este próximo verano. La integración paralela de la infraestructura de lanzamiento en España se está completando con éxito y ya ha comenzado el envío de los elementos a la base de la Guayana Francesa, lo que permitirá el desarrollo de un complejo de lanzamiento plenamente operativo para el vehículo ‘Miura 5’ de PLD Space.

Del mismo modo, PLD Space mantiene el calendario previsto para el primer lanzamiento de ‘Miura 5’ desde el Centro Espacial de la Guayana este mismo año.