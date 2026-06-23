La crónica del tiempo

El pico de la primera ola de calor del verano deja este martes aviso amarillo de la Aemet en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Imagen de archivo de un termómetro en Elche marcando 33 grados centígrados.
Imagen de archivo de un termómetro en Elche marcando 33 grados centígrados. | Onda Cero Elche

Este martes va a ser la jornada en la que se va a vivir el pico de la primera ola de calor del verano de este año. A partir de mañana miércoles las temperaturas máximas descenderán un poco, pero hoy se espera que el termómetro ronde en Elche los 34 grados centígrados, en Crevillent los 35 y en Santa Pola los 32.

El día va a ser soleado con suaves brisas de levante a partir de media mañana.

Aviso amarillo de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar a las 13:00 horas el aviso amarillo en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó y áreas limítrofes del Medio Vinalopó, como Aspe, Novelda, Monforte del Cid, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes.

En principio, ese aviso meteorológico se va a mantener activado hasta las 20:59 horas.

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