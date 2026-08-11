Petrer convoca el XXII Certamen de Poesía Paco Mollá con 6.000 euros.

En Petrer han convocado el vigésimo segundo Certamen de Poesía Paco Mollá, junto a la Fundación Cultural Poeta Francisco Mollá Montesinos. Esta nueva edición tiene como objetivo contribuir al desarrollo y la promoción de la poesía, tanto en castellano como en valenciano.

El certamen contempla dos modalidades: mejor colección de poemas en castellano y mejor colección de poemas en valenciano. Cada una de ellas está dotada de 3.000 euros, por lo que la cuantía total destinada a los premios asciende hasta los 6.000 euros.

El plazo para presentar las candidaturas ya está abierto y finaliza el próximo 15 de octubre a las 14:00 horas. Esta edición llega con novedades: por primera vez se ha establecido la figura de un prejurado, encargado de realizar una primera valoración.

El concejal de Cultura, Fernando Portillo, ha puesto en valor la continuidad de un certamen que “forma parte ya de la trayectoria cultural y literaria de Petrer” y que permite “seguir apoyando la creación poética y proyectar el nombre de Paco Mollá y de Petrer dentro y fuera de nuestro municipio”.