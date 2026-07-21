En Petrer, 700 niños y niñas disfrutan de diversas actividades en las escuelas de verano

Las concejalías de Educación y Deportes comunican que las actividades impulsadas continúan desarrollándose con un balance muy positivo, tanto por la elevada participación como por el normal desarrollo de la programación.

Cerca de 700 niños y niñas están disfrutando de prácticas variadas que ofrecen las escuelas de verano en Petrer. Se trata del servicio estival con mayor participación en el municipio, que fomenta valores como la convivencia, el trabajo en equipo, la creatividad y la práctica de hábitos saludables desde la infancia.

La edil de Educación y Deportes, Patricia Martínez, ha señalado que "las Escuelas de Verano están respondiendo a las necesidades de las familias de Petrer, ofreciendo a los niños y niñas un espacio seguro, educativo y divertido mientras sus padres y madres pueden continuar con su actividad laboral".

Por su parte, la Escuela de Verano, organizada por la concejalía de Educación en los colegios '9 d'Octubre' y 'Reyes Católicos', reúne cerca de 500 alumnos y alumnas. A esta se le suma la Escuela de Verano de Deportes, con la participación de 200 niños y niñas que desarrollan prácticas deportivas en el Polideportivo Municipal y en la piscina de verano. Asimismo, la Escuela Infantil Municipal 'Els Peixos' ofrece actividades para los más pequeños, a partir de los 2 años.

Entre la programación destacan la realización de talleres creativos, manualidades, juegos de agua, actividades al aire libre, propuestas deportivas, excursiones a parques y visitas al teatro.

Todas estas iniciativas estivales finalizarán con el comienzo del próximo mes de agosto.