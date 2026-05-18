La permanencia más cara: el Elche es el quinto mejor local... y aún no está salvado

El Elche llega a la última jornada de Liga con el objetivo de la permanencia a tiro. Si puntúa en Montilivi ante el Girona, se salvará sin depender de otros resultados. Los de Míchel necesitan el triunfo para mantenerse en Primera. Un empate o derrota les manda a Segunda. Será una final en tierras catalanas.

Al Elche incluso le podría valer la derrota. Hay un par de carambolas en las que se salvaría aún perdiendo en Montilivi. Una de ellas sería que el Mallorca no ganase al Oviedo, el Levante perdiese en La Cartuja y Osasuna puntuase en Getafe. Hay otro supuesto más enrevesado que también salvaría al Elche en caso de derrota en Girona: derrota del Levante, derrota de Osasuna y victoria del Mallorca. Se produciría un cuádruple empate.

En cualquier caso, la permanencia de este curso va a ser una de las más caras de la historia de la Liga. De hecho, el Elche es el quinto mejor local de la categoría y no tiene garantizada su continuidad en Primera. El cuadro de Sarabia ha sumado 35 puntos en el Martínez Valero y ahora mismo sería equipo de Champions si solo contasen los partidos como local.

El debe del Elche está a domicilio, donde es el peor equipo de Primera. Es lo que hace que haya cierto pesimismo en el entorno. El hecho de jugar la 'finalísima' por la permanencia lejos del Martínez Valero complica las opciones de salvación.

En el duelo de la primera vuelta el Elche goleó al Girona en el Martínez Valero. Habrá ganas de revancha entre la parroquia gerundense, puesto que en 2020 el cuadro franjiverde les privó de un ascenso a Primera en el playoff que se decidió con el histórico tanto de Pere Milla sobre la bocina.