El Pechakucha Elche abre el periodo de inscripción para la edición de este año

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la cuarta edición de Pechakucha Elche que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

El cupo máximo de equipos que se espera que participe es de 25 y la principal novedad de la edición de este año es que cada proyecto participante tendrá acceso directo a los servicios y programas de emprendimiento de la Oficina Municipal para la Iniciativa Emprendedora del Ayuntamiento de Elche.

Entre esas prestaciones se incluyen asesoramiento empresarial individualizado para la creación del negocio, apoyo en la elaboración del Plan de Empresa, así como el acceso a los Premios Iniciativa Emprendedora y a las subvenciones del programa ‘Elche Emprende’.

Pechakucha Elche está dirigido por el profesor universitario Miguel Molina y es una competición que sigue un método de presentación en el que cada participante expone su proyecto mediante 20 diapositivas, dedicando 20 segundos a cada una.

El formato persigue perfeccionar las técnicas comunicativas de los estudiantes (oratoria, trabajo en equipo y empatía) y servir como punto de encuentro entre el ámbito educativo y el emprendedor.

El plazo de inscripción de equipos de centros docentes para ser parte del Pechakucha de este año está abierto hasta el día de inicio de la competición.

El Pechakucha se dirige a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.