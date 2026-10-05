El Patronato del Misteri d’Elx, el Ayuntamiento y la Generalitat suman esfuerzos para crear un espacio temático de La Festa

La Conselleria de Educación y Cultura ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes del Ayuntamiento de Elche y el Patronato del Misteri d'Elx para avanzar en la creación de un nuevo espacio temático dedicado a La Festa.

El objetivo ha sido "acercar al alumnado de la Comunitat Valenciana el conocimiento, los valores y la riqueza cultural de esta manifestación del patrimonio valenciano".

En el encuentro se han analizado las posibilidades de colaboración institucional para desarrollar una propuesta educativa estable vinculada a esta celebración.

Así lo ha indicado la Generalitat en un comunicado, en el que ha apuntado que "la creación de este nuevo recurso se enmarca en el proyecto de espacios temáticos impulsado por la Conselleria, una red de recursos educativos especializados que permite a los centros educativos complementar el currículo mediante experiencias didácticas innovadoras, talleres, itinerarios y actividades vinculadas al patrimonio, la cultura y la identidad de la Comunitat Valenciana".

Los espacios temáticos están coordinados desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa y constituyen "recursos educativos permanentes dirigidos a alumnado de todas las etapas educativas", según ha recalcado la administración autonómica.

La directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha señalado que este futuro espacio temático "supondría una oportunidad excepcional para trasladar a las nuevas generaciones el valor histórico, artístico, lingüístico, musical y social del Misteri d'Elx, favoreciendo el conocimiento y la conservación de un legado cultural que forma parte de la identidad colectiva valenciana".

Actualmente, la red cuenta con el espacio temático de cultura clásica Saguntina Domus Baebia, en Sagunt (Valencia), y el de Cultura Contemporánea Carmelina Sánchez-Cutillas, en Altea (Alicante), "dos iniciativas consolidadas que reciben cada curso a miles de estudiantes procedentes de diferentes puntos del territorio valenciano", ha aseverado la Generalitat.

La propuesta estudiada en Elche permitiría incorporar a esta red un espacio dedicado al Misteri d'Elx, "una representación sacro-lírica de origen medieval que constituye uno de los símbolos culturales más importantes de la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

La festividad, que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad hace 25 años, fue posteriormente inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha precisado el gobierno valenciano.

Además, el proyecto permitiría diseñar materiales didácticos, talleres, visitas educativas y otros recursos pedagógicos "que faciliten al profesorado trabajar contenidos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, las artes escénicas, la música, la historia y la tradición valenciana desde una perspectiva innovadora y experiencial".