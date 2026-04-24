El Parque Científico de la UMH de Elche se adhiere al clúster aeroespacial de la Comunitat Valenciana

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH) se ha adherido al clúster aeroespacial de la Comunitat Valenciana, denominado ‘Espai Aero CV’, en su objetivo por "continuar contribuyendo al ecosistema empresarial y emprendedor de la zona".

Se trata de una entidad creada por las empresas aeroespaciales de esta autonomía para, según se ha destacado desde la UMH de Elche en un comunicado, "reforzar la coordinación" de sus integrantes, "potenciar sus capacidades" e "incrementar su visibilidad nacional e internacional", en un contexto de "continua expansión del sector"

Esta red incluye tanto instituciones públicas, empresas, aeropuertos y universidades, como centros de investigación y laboratorios, entre otras entidades.

Entre los representantes de ‘Espai Aero CV’ se encuentran miembros de la spin-off de Emxys del PCUMH y de la firma impulsada por el parque PLD Space.

Con su adhesión a esa entidad, el PCUMH "colaborará y ofrecerá apoyo en la organización de eventos sectoriales y jornadas técnicas de interés", así como en actividades dirigidas a "promocionar y mejorar la competitividad del tejido empresarial del sector aeroespacial". También en sesiones de formación "que permitan a los asistentes mejorar su conocimiento de este sector".

Asimismo, "trabajará de manera conjunta con ‘Espai Aero CV’ para favorecer la atracción de inversión y fomentar la conexión y la creación de sinergias entre todos los actores públicos y privados del tejido aeroespacial en la Comunitat Valenciana a todos los niveles", como son "empleo, valor añadido, talento, competitividad".

También en la creación de un espacio "óptimo" para el crecimiento e internacionalización de estos actores. Además, "cooperarán para dar representatividad a las pequeñas empresas del sector aeroespacial valenciano".