El pabellón inclusivo de Elche se inaugura con un partido de la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas

El viernes de la próxima semana, día 27 de marzo, se va a inaugurar en Elche el nuevo pabellón inclusivo ‘Sara Marín y María Díez’.

La nueva dotación deportiva ha sido construida junto al centro comercial L’Aljub, tiene más de 6.600 metros cuadrados de superficie construida y cuenta con capacidad para más de 3.000 personas. En torno a la mitad de ese aforo son en butacas fijas y el resto en gradas móviles y desmontables.

El proyecto ha supuesto una inversión de 12,6 millones de euros: “Después de muchos años, este pabellón por fin va a ver la luz y lo abrimos a todo el pueblo de Elche con un evento de primer nivel”, ha destacado este viernes el alcalde de Elche Pablo Ruz.

El primer evento que va a acoger es un partido que enfrentará a la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas con un combinado de all star de la liga nacional de esa disciplina deportiva.

Además, en su primer fin de semana, el nuevo pabellón inclusivo del municipio ilicitano acogerá competiciones como un campeonato de gimnasia artística inclusiva y varias finales autonómicas y nacionales en distintas disciplinas deportivas.

El recinto ha sido diseñado para garantizar la accesibilidad universal, con espacios adaptados, señalética en braille y zonas específicas para personas con movilidad reducida: “Es un pabellón moderno, accesible y pensado para todos, con unas condiciones magníficas que lo sitúan como referencia a nivel europeo”, ha señalado José Antonio Román, concejal de Deportes.

Pistas, salas deportivas y gimnasio

El pabellón ‘Sara Marín y María Díez’ cuenta con cinco pistas, cuatro salas deportivas ygimnasio. Se integra en una planificación deportiva flexible que permitirá acoger tanto entrenamientos de clubes como actividades municipales, programas inclusivos y eventos de primer nivel.