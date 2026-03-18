Reconocimiento

UGT pide que se dedique en Elche una calle al agente de la Policía Local Juan Antonio Sánchez, fallecido en 2023

Sugiere que sea una vía que está en las inmediaciones de la Jefatura Local de la Policía Local

David Alberola García

Elche |

Juan Antonio Sánchez, agente de la Policía Local de Elche fallecido en el año 2023.
Juan Antonio Sánchez, agente de la Policía Local de Elche fallecido en el año 2023. | UGT Ayuntamiento de Elche

La sección de UGT en el Ayuntamiento de Elche ha pedido al equipo de gobierno que nombre como calle ‘Juan Antonio Sánchez Rodríguez’, el final de la actual calle ‘José Luis Navarro Campello’ en el tramo del pasaje que da a la calle ‘Mesalina’, en las inmediaciones de la Jefatura de la Policía Local.

Juan Antonio Sánchez Rodríguez fue agente de la Policía Local y delegado del sindicato CSIF. Falleció el 26 de abril del año 2023 y desde UGT se reclama que, coincidiendo este año con el tercer aniversario de su muerte, se perpetúe su recuerdo dedicándole esa calle.

Por medio de un comunicado, UGT ha subrayado que Juan Antonio Sánchez debe tener un reconocimiento público “por su valía profesional y personal” para que “nunca se olvide la importancia que su persona tuvo en la plantilla de la Policía Local y en el Ayuntamiento de Elche donde llevó a cabo importantes mejoras para los empleados públicos”.

El sindicato ha insistido en que en el tramo de calle que se sugiere para homenajear a Juan Antonio Sánchez “no existen números de policía y por tanto no supondría ningún tipo de incidencia desde el punto de vista del Padrón Municipal de habitantes ni para los vecinos” de la ciudad.

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