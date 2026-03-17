La Policía Nacional despliega en Elche un amplio operativo en una operación centrada en una vivienda del barrio de Carrús

La Policía Nacional ha desplegado en la mañana de este martes un amplio dispositivo en Elche, concretamente en el barrio de Carrús, que, a falta de confirmación oficial, parece que ha estado motivado con una investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes. Sobre ella hay decretado secreto de sumario por parte del juzgado que la instruye.

La presencia policial ha sorprendido a primera hora del día, poco antes de las 07:00 horas, a los vecinos del entorno de la calle Ginés García Esquitino en su confluencia con la vía Camino de los Magros.

El dispositivo ha estado formado por numerosas dotaciones de la Policía Nacional que han accedido a una vivienda emplazada justo en la confluencia de las dos calles citadas y cuyo acceso principal se encuentro en la calle Ginés García Esquitino.

Los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional que han participado en el operativo han inspeccionado durante la mañana el interior de la vivienda, sin que hasta el momento haya trascendido la cifra de personas detenidas con la que ha podido finalizar la operación.

Junto al despliegue en el interior de la vivienda, en las calles del entorno, como en Manuel Safón Santa María, han permanecido dotaciones de la Policía Nacional.