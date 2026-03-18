El alcalde de Elche acusa al PSOE por pedir vivienda en una parcela pública que no lo es y los socialistas explican que ha sido un error forzado

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha arremetido este miércoles duramente contra la labor de la oposición municipal del PSOE después que días atrás presentara una Moción para el pleno de este mes reclamando al gobierno local entablar contactos con la sociedad estatal ‘Casa47’ para propiciar, dijeron los socialistas, que se construyera vivienda pública en una parcela de su titularidad que está en el sector urbanístico E-21, en la zona este de Altabix-Universidad.

Sin embargo, esa parcela, según ha desvelado el alcalde ilicitano, no es propiedad de la sociedad estatal porque se vendió a empresas privadas.

El alcalde de Elche ha confiado en que la Moción presentada sea retirada por el Grupo Socialista: “La metedura de pata se ha escuchado hasta en la luna; ha sido una metedura de pata que es signo de como esta oposición platea su labor”, ha afirmado Pablo Ruz, que ha avanzado que en los próximos días se darán noticias en torno al ámbito de la vivienda en el municipio, sin avanzar ningún detalle más.

Un error forzado para el PSOE

Por su parte desde el PSOE se ha explicado que la Moción se redactó en los términos en los que se registró después de realizar una consulta a la Sareb y recibir la contestación de que “ese terreno pertenecía a Casa47”. Ha añadido que “⁠tras tener conocimiento de que algunos promotores han comprado ese terreno” volvió a contactar con la Sareb que informó entonces que había pasado una información “errónea”, pidiendo disculpas por ello.

Además, el PSOE ha recordado tras trascender la presentación de la Moción, “el alcalde Pablo Ruz salió en rueda de prensa y tampoco sabía que ese terreno era de particulares”.