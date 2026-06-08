Óscar Morales, técnico del alevín del Elche campeón de la Liga Futures: "Aún se me saltan las lágrimas"

El Elche alevín se ha convertido en el protagonista del fin de semana. El conjunto franjiverde se proclamó campeón de la Liga Futures, el prestigioso torneo en el que se citan los veinte equipos de Primera División. Venció en la final por 3-2 al Real Madrid, pero antes 'se cargó' al Barcelona, al Rayo Vallecano y al Sevilla.

Óscar Morales es el técnico del alevín masculino del Elche. "Aún se me saltan las lágrimas", ha declarado en una entrevista en Onda Cero casi 24 horas después de levantar el trofeo. "Hemos hecho algo impensable", ha admitido el entrenador.

Morales ha recordado que no ha sido un camino de rosas. Y es que el Elche estuvo prácticamente fuera del torneo en la fase de grupos. Sin embargo, los chicos han demostrado casta durante todo el fin de semana para sobreponerse a las adversidades "a lo Elche".

Sobre el acierto en los penaltis, donde apearon a Barça y Rayo, el preparador del alevín masculino ha señalado que se han ensayado en los últimos meses: "Habremos lanzado más de 250 penaltis".