La OMAC contabiliza más de 127.000 atenciones desde enero a julio en sus oficinas de Elche

La OMAC cuenta con un total de 14 oficinas en el casco urbano de Elche como en las pedanías y en las que se han realizado más de 127.000 atenciones entre los meses de enero y julio de 2025, siendo 5.000 visitas más que en el mismo período de 2024.

Los servicios más solicitados en las oficinas del casco urbano y en las de las pedanías son los relacionados con los registros de información (32.296), con certificados de empadronamiento (31.034), con altas y modificaciones de padrón (21.680) y con la firma digital (14.255), así como las ayudas del fondo social del agua y gastos de vivienda habitual (13.717).

Por otro lado, de todas las oficinas con las que cuenta la OMAC, la más solicitada es la que está ubicada en el Centro en la calle Alfonso XII, con cerca de 36.000 atenciones, seguida por la oficina de la calle Francesc Cantó con 31.220 y la de la Plaça de Crevillent con 17.250. Mientras que el uso de la oficina OMAC Digital ha incrementado, siendo 12.262 atenciones frente a los 9.500 del 2024.

Las oficinas que hay en las pedanías se encuentran en Torrellano, La Hoya, El Altet, La Marina, las Bayas, Arenales del Sol, Valverde y Perleta. En estas oficinas se ha atendido a más de 17.500 personas durante los primeros siete meses de 2025, cifra que también ha aumentado respecto a 2024.

En el año 2024, el número de atenciones de las oficinas del OMAC fue alrededor de 197.568 frente a las 170.000 del ejercicio de 2023.