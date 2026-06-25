La crónica del tiempo

La ola de calor remite también en Elche, Santa Pola y Crevillent desde este jueves

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

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Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche.
Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

La primera ola de calor de este verano queda atrás a partir de este jueves, jornada en la que lo más destacable en la previsión meteorológica es el descenso de las temperaturas máximas. Éstas van a rondar en Elche los 31 grados centígrados, en Crevillent los 32 y en Santa Pola los 29.

Son índices térmicos que, como es el caso de Elche, va a ser estar hasta cinco grados por debajo de los valores máximos alcanzados ayer.

El día se presenta bastante soleado y con suaves brisas marinas, al tiempo que para los próximos días se esperan pocos cambios en los meteorológico.

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