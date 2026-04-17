La ocupación hotelera en Elche crece en marzo un 1,6 % en comparación al mismo mes del pasado año

El mes de marzo ha dejado en Elche una ocupación media del 78 % en los hoteles del municipio, lo que representa 1,6 puntos más que hace en el mismo mes del pasado año, y un 2,9 % inferior a lo registrado en febrero.

Desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete), se ha destacado que, durante el tercer mes del año, los fines de semana han logrado las mejores cifras de ocupación, con tasas cercanas al 90 %, mientras que los eventos profesionales, culturales y deportivos han animado también la actividad alojativa.

Por otro lado, el precio medio por habitación en los establecimientos de alojamiento ilicitanos se ha situado en 74,09 euros, que es prácticamente lo mismo que hace un año, apenas 38 céntimos de euros superior. En este sentido, Aete ha valorado ese factor “compromete la rentabilidad como consecuencia de la creciente inflación y el correspondiente aumento de costes que soportan los negocios hoteleros”.

El perfil mayoritario del cliente en los hoteles de Elche es el de una persona que llega a la ciudad por negocios, procedente de otras regiones de España.

La clientela vacacional ha rondado en marzo en el 47 % y entre los turistas internacionales durante ese mes han destacado en número los procedentes de Reino Unido, seguidos de los llegados de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Polonia e Irlanda.

Además, desde Aete se ha recalcado que la evolución del turismo en Elche que se espera para este mes de abril es positiva, estando pendiente no obstante de la evolución de la guerra en Irán, que puede tener efectos negativos en la demanda internacional como consecuencia de la incertidumbre en el suministro de combustibles, así como del alza generalizada de precios.