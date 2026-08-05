Oasis Music Fest en Elche presenta un cartel repleto de referentes de la música indie

La segunda edición del Oasis Music Fest, en Elche, llegará el próximo 9 y 10 de octubre con un cartel repleto de referentes de la música indie en España. La venta de entradas abrirá hoy, miércoles 5 de agosto a partir de las 17:00 horas, cuyos precios rondarán desde los 50 a los 90 euros.

Quince grupos y artistas del panorama musical indie español actuarán en el escenario localizado en el parking del campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Entre los nombres más destacados figuran Barry B, La La Love You o Viva Suecia, grupo que este año ha reducido su número de actuaciones a 2 conciertos, entre ellos el celebrado el próximo mes de octubre en el municipio ilicitano.

Se suman al cartel Carlos Ares, Niña Polaca, Ojete Calor, ELYELLA, Malmö 040, Miss Caffeina, El Diablo de Shangai, Hoonine, Mujeres, Niños Bravos, Nuestra Señora, Teo Lucadamo y TGYSOA. El recinto contará de nuevo con dos escenarios, una amplia zona de food trucks y área de descanso durante los dos días de festival.

Asimismo, contará con un aforo de 12.500 personas y se habilitará el aparcamiento en la parcela compartida en la zona norte del huerto de Revenga - Fábrica de Ferrández.

La Promotora Baltimore, organizadora del Oasis Music Fest, ha señalado que el cartel de este año posiciona a Elche como "la envidia de todos los festivales".