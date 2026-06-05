Las nubes taparán el sol por momentos en los próximos días en Elche, Crevillent y Santa Pola

El primer fin de semana de junio se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con pocos cambios en las temperaturas y con brisas marinas.

Mañana sábado se espera cielo con alternancia de nubes y claros, mientras que el domingo será más soleado.

Las temperaturas máximas se van a mover entre los 26 y 27 grados centígrados, al tiempo que las mínimas oscilarán entre los 20 y 21 grados.

Este viernes con nubes

Los tres municipios de la comarca tienen por delante este viernes una jornada con nubosidad variable. Es poco probable, pero en los no se puede descartar que se registre alguna lluvia a primeras horas de la tarde.

El viento de levante soplará a partir de media mañana, puntualmente moderado por la tarde y las temperaturas máximas van a descender un poco.

El termómetro va a rondar máximas de 26 grados en Elche y Crevillent; se quedará en 24 en Santa Pola.

El primer fin de semana.

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