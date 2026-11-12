La crónica del tiempo

Las nubes desparecen y el viento de poniente toma el protagonismo este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles nos cuenta diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica en Onda Cero Elche

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Huerto de palmeras en Elche.
Huerto de palmeras en Elche. | Onda Cero Elche

En la comarca del Baix Vinalopó se espera que este jueves sea soleado. El protagonista va a ser el viento de poniente moderado, que se puede activar a partir de media mañana y que puede llegar a soplar con rachas puntualmente fuertes que pueden llegar a alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Las temperaturas van a experimentar un ascenso, si bien el viento va a mitigar la sensación de calor.

En Elche y Santa Pola se puede rondar los 25 grados centígrados, mientras que en Crevillent el termómetro se va a quedar en unos 24.

Mañana viernes se seguirá con viento de poniente, pero ya no pasará de moderado, al tiempo que de cara al fin de semana se prevé un ligero descenso de las temperaturas.

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