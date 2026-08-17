En Novelda, Karen Sarriá González ha sido nombrada nueva teniente comandante

El Puesto Principal de la Guardia Civil de Novelda tiene una nueva teniente comandante. Su nombre es Karen Sarriá González y ha sido recibida por el alcalde de Novelda, Fran Martínez, con motivo de su reciente incorporación al frente de la unidad que presta servicio en el municipio y en las localidades de Agost y Monforte del Cid

El encuentro, en el que también ha participado el concejal de Seguridad Ciudadana, Ximo Mira, la primera teniente de alcalde, Geno Micó, y el inspector de la Policía Local de Novelda, Javier Cuenca, ha servido como primera toma de contacto entre la nueva responsable de la Benemérita en Novelda y el Ayuntamiento. Asimismo, se han abordado las principales líneas de trabajo que marcarán esta nueva etapa.

Durante la recepción ambas instituciones han puesto de manifiesto la importancia de mantener y reforzar la estrecha colaboración entre Guardia Civil, Policía Local y el Ayuntamiento de Novelda. Se trata de una coordinación fundamental para garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y seguir ofreciendo un servicio eficaz a la ciudadanía.

El alcalde ha dado la bienvenida a Karen Sarriá González y le ha trasladado sus mejores deseos para esta nueva responsabilidad. Por su parte, ha señalado que "esta nueva etapa permitirá continuar fortaleciendo una colaboración que siempre ha dado muy buenos resultados, basada en la comunicación permanente, la confianza mutua y el compromiso compartido con el servicio público".