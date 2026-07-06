El ninot indultado en la Hoguera del Raval se convierte en la figura del deporte inclusivo en Elche

Las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 2025 han hecho entrega del ninot indultado de la Hoguera de San Juan del Raval de este año, junto a la edil de Festejos, Inma Mora, el concejal de Deportes, José Antonio Román, y la edil de Discapacidad, María Bonmatí.

Entrega del ninot indultado por las máximas representantes festeras. | Ayuntamiento de Elche

El ninot, escogido durante la cremà del pasado 24 de junio, representa a un jugador de baloncesto en silla de ruedas, el cual formaba parte de la hoguera dedicada a la Capital Mediterránea del Deporte.

Nuria Tejero, Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2025, ha explicado que se trató de una elección unánime: "Sin duda elegimos al hombre en silla de ruedas porque el deporte no tiene barreras y la única meta es la voluntad y el coraje."

Asimismo, la figura también supone un reconocimiento al deporte adaptado y, en especial, al club de baloncesto en silla de ruedas de Elche. Según ha explicado José Antonio Román, "iniciativas como esta reflejan los valores que han llevado a Elche a ser Capital Mediterránea del Deporte con clubes como este, pues se trata del más antiguo de España en esta modalidad y un ejemplo del esfuerzo que se realiza cada día por construir un deporte inclusivo al más alto nivel”.

Por su parte, la concejala de Festejos ha destacado que el ninot "refleja perfectamente el compromiso que tiene este gobierno municipal con la inclusión en todos los ámbitos”. A esta declaración se le ha sumado María Bonmatí, quien afirma que "que el ninot indultado represente a una persona con discapacidad significa que Elche avanza hacia una inclusión real", agradeciendo también a las Reinas y Damas por "plantar una semilla para seguir construyendo una sociedad más inclusiva".