La Navidad 2025 llega a Elche con un centenar de actividades en espacios públicos de la ciudad y las pedanías

Elche va a vivir este año la Navidad con el lema de ‘La Navidad de siempre’. El Ayuntamiento ha preparado más de un centenar de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de diciembre y hasta después de Reyes, en enero de 2026.

Un año más, una página web específica de la Navidad ilicitana las recogerá y difundirá todas.

La Navidad comienza a vivirse en Elche esta misma semana. El sábado por la noche se procederá al encendido del alumbrado extraordinario que estará integrado de 2,5 millones de luces led y que llegará al centro del caso histórico, a las principales calles comerciales de la ciudad y a las pedanías.

También el sábado, tras el encendido del alumbrado navideño, en la Plaza del Congreso Eucarístico se pondrá en escena el primer espectáculo de luz y villancicos de las coronas de reyes que ya están instaladas junto a la basílica de Santa María.

Además, el sábado se activará el tiovivo gratuito en la Plaza de Baix.

Como hitos significativos de la celebración del periodo navideño están la Plaza de la Navidad; que se inaugurará el 5 de diciembre; el pregón y la inauguración del belén municipal, que tendrá lugar el 6 de diciembre; la Cabalgata de Papá Noel del 20 de diciembre; la apertura del Belén Viviente de Pobladores del día 25 de diciembre; o la instalación del Campamento de los Reyes Magos los días 3, 4 y 5 de enero.

El cartel

Este año el autor del cartel anunciador de la Navidad en Elche es el artista local Pablo Piñas, que ha escogido al niño Jesús como protagonista y la figura de San José que, según ha explicado este miércoles, “representa la humanidad más perfecta que acoge, abraza y cuida a su hijo y esa es la Navidad de siempre, que todos acojamos al niño Jesús”.

Además, Piñas ha explicado que el cartel “muestra la Sagrada Familia en la que todos tenemos que inspirarnos” y ha destacado la inclusión de elementos como la basílica de Santa María con el Palmeral y la magrana del Misteri d’Elx en recuerdo del Año Jubilar.