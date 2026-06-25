Las movilizaciones sobrevuelan el colegio Princesa de Asturias de Elche por la falta de plazas en el instituto Victoria Kent

El colegio público Princesa de Asturias de Elche ha amanecido este jueves con pancartas críticas con la situación en la que se encuentran siete de sus estudiantes que el próximo curso 2026-2027 comienzan Secundaria y se han quedado sin plaza en el instituto Victoria Kent, que es al que el colegio estaba adscrito para la ESO y Bachillerato hasta el pasado mes de febrero. La adscripción actual es al instituto Pedro Ibarra.

Junto a pancartas reivindicativas se han colocado globos con el número 7, en alusión directa a los escolares que a día de hoy están sin plaza en el instituto Victoria Kent.

En septiembre iniciarán sus estudios de ESO cuarenta y dos escolares procedentes del colegio Princesa de Asturias que han solicitado plaza en el instituto Victoria Kent y 29 de ellos tienen hermanos cursando estudios en ese centro.

En virtud de las listas provisionales publicadas, de ese total de 42 escolares, siete se quedan sin plaza en el instituto Victoria Kent.

Las listas definitivas de admitidos se publicarán el próximo 2 de julio y lo padres de los niños que se han quedado fuera del instituto Victoria Kent temen que continúen en esa situación. Para evitarlo reclaman que se cree un séptima grupo (aula) de primer curso de la ESO, que es algo que consideran que es factible.

Además, los padres de estudiantes del colegio Princesa de Asturias han tramitado la solicitud para la realización de una concentración el 3 de julio, que sería cancelada en el caso de que los siete estudiantes logren entrar en el instituto Victoria Kent.