Los Moros y Cristianos de Elche buscan ser de Interés Turístico Nacional y que su Embajada sea BIC

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Elche ha sumado este lunes el apoyo del Ayuntamiento del municipio ilicitano a la solicitud de declaración de esas fiestas como de Interés Turístico Nacional.

Además, la entidad festera ha instado al Consistorio la declaración de la Embajada de las fiestas como Bien de Relevancia Local.

Así se lo ha trasladado el presidente de la asociación festera, Julián Fernández, al alcalde de Elche, Pablo Ruz, en una reunión celebrada en el Ayuntamiento, a la que también ha asistido la concejala de Festejos, Inma Mora, y en la que ha hecho entrega al primer edil del documento de más de 200 páginas que condensa la solicitud de los Moros y Cristianos ilicitanos como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pablo Ruz ha destacado que acceder a esa declaración de Interés Turístico Nacional “sería un reconocimiento merecidísimo a la fiesta y a todos los que forman parte de ella y una oportunidad increíble para la ciudad”. Además, ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Elche para elevar esta solicitud a conselleria, quien hará lo propio con el Ministerio de Industria y Turismo para lograr este reconocimiento, después de que en 2021 obtuviera la declaración como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Elche ha señalado que el dossier elaborado para solicitar la declaración de la celebración como de Interés Turístico Nacional pone de relieve los orígenes de los Moros y Cristianos, documentados en el año 1744, hasta la actualidad; el catálogo de marchas festeras, resumen fotográfico y el nuevo museo ubicado en el Parque Municipal, pero también se centra en las salidas y participaciones de la asociación a nivel nacional.

“Este sería un reconocimiento para todos los festeros, los 1.600 que integran esta asociación, por su trabajo y esfuerzo, pero también para Elche y para engrandecer sus fiestas patronales”, ha afirmado Julián Fernández.