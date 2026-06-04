Moción en Elda para instar a la Diputación y la Generalitat a apoyar económicamente al Eldense

El PSOE en Elda llevará este viernes al pleno municipal una moción para instar a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Alicante a que apoyen económicamente al Club Deportivo Eldense. Así lo han anunciado el concejal portavoz del grupo socialista, Fernando Gómez, y el concejal de Deportes, Enrique Quílez. En la propuesta se insta a las dos instituciones públicas a aportar al club azulgrana 500.000 euros cada una.

El Eldense y el Ayuntamiento de Elda renovaron la pasada semana el convenio por el cual el consistorio inyectará cerca de 1,1 millones de euros a la entidad azulgrana bajo la marca 'Elda te deja huella'. Esta temporada, la del ascenso a Segunda, ya se ha contado con una cifra muy similar.

Fernando Gómez ha calificado de "extraordinaria" la actual situación del Eldense. El portavoz socialista ha lamentado que en 2022 la Generalitat "se comprometió" a construir un nuevo estadio y en 2024 "rebajó sus pretensiones" hacia una ampliación del actual. Sin embargo, critican que no se sepa nada más al respecto.

Por su parte, Enrique Quílez ha afirmado que "Elda es una de las ciudades que más respalda a su equipo de fútbol y se puede decir sin ninguna duda". Ha comparado el dinero que recibe por parte del Ayuntamiento con las cantidades que perciben otros equipos de la categoría como el Burgos, el Córdoba o el Málaga. "Este patrocinio permite a los clubes aumentar su límite salarial y, por tanto, construir un equipo más competitivo", ha asegurado.