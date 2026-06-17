El miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola va a ser soleado y con temperaturas sin cambios

El mes de junio avanza en su segunda mitad en la comarca del Baix Vinalopó con un miércoles que se espera soleado, aunque es posible que en torno al mediodía lleguen nubes.

El viento va a soplar flojo de componentes levante y las temperaturas no van a experimentar cambios significativos.

El termómetro va a rondar en Elche los 31 grados centígrados, en Crevillent los 32 y en Santa Pola los 27.

Para mañana jueves, el viento de levante parece que soplará moderado en las primeras horas de la tarde y a partir del viernes irá llegando una masa de aire cálido que provocará un ascenso de las temperaturas durante el fin de semana.