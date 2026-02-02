La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Elche da luz verde al reglamento de la Carrera Profesional

La Mesa Generalde Negociación del Ayuntamiento de Elche ha aprobado el reglamento que va a regir la Carrera Profesional en la plantilla de funcionarios.

En ese órgano están presentes el gobierno local y los sindicatos UGT, CSIF, USO y CCOO.

Tras la aprobación de ese Reglamento se abre un período de 15 días de exposición pública, para después pasar por la Junta de Gobierno Local, la Comisión Municipal en la que se integra el área de Recursos Humanos y por último el pleno municipal, donde tendrá que ser aprobado antes de pasar un nuevo periodo de exposición pública de treinta días en lo que se podrá alegar frente a los dispuesto en el documento. Cuando ese trámite de alegaciones se resuelva, el Reglamento volverá al pleno del Ayuntamiento para ser aprobado de forma definitiva.

Una vez aprobado se fijarán los objetivos en cada una de las áreas municipales, procediéndose también a la apertura del período de inscripción por parte de los trabajadores municipales y la posterior evaluación que es un paso que está previsto dar en el mes de octubre.

El concejal de Recursos Humanos ha destacado que a la implantación de la Carrera Profesional se suman otros compromisos adquiridos por el equipo de gobierno al inicio del mandato que ya están en marcha como es el caso del proceso de estabilización laboral y de la implantación de la jornada de 35 horas.