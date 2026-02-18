El mes de junio será la fecha de inicio en Elche de la urbanización del entorno del estadio Martínez Valero

LEER MÁS La reurbanización del entorno del estadio Martínez Valero de Elche: dos rotondas de circulación y cuatro millones de euros de inversión

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche va a aprobar en su reunión de este jueves el inicio del expediente encaminada a la contratación de las obras de urbanización del entorno del estadio de fútbol‘Manuel Martínez Valero’.

Se trabaja con la previsión de que la ejecución de esa iniciativa comience en el mes de junio, una vez que finalice la temporada en Primera División. Los trabajos se extenderán a lo largo de cinco meses, con lo que podrían estar finalizadas antes de finales de este año o principios de 2027.

Las obras van a salir a licitación pública por un importe máximo de poco más de cuatro millones de euros y el proyecto prevé actuar sobre una superficie global de casi 24.500 metros cuadrados.

Se van a renovar de forma integral 400 metros de la avenida Manuel Martínez Valero y 500 metros de la avenida José Esquitino Sempere. Ambas vías pasarán a contar con cuatro carriles de circulación, medianas centrales, aceras y zonas de arbolado. También se va a mejorar la iluminación y en la zona norte se creará un área de aparcamiento en línea.

Además, se ejecutarán dos glorietas en la intersección de Manuel Martínez Valero con José Esquitino Sempere y en el límite entre los sectores AR-78 y E-24.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha considero este miércoles que el inicio del trámite administrativo de licitación del proyecto “es una extraordinaria noticia” para la ciudad, al tiempo que Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal, área a la que está adscrito el departamento de Urbanismo, ha detallado que la financiación del proyecto se distribuye conforme a la ordenanza municipal reguladora del canon de urbanización con la aportación de distintas cantidades por parte de los propietarios de los distintos sectores: “Estamos muy satisfechos con este proyecto que no podíamos permitir que se demorara más”, ha afirmado Soler, que ha considerado que “no era de recibo que este entorno siguiera igual tras más de 40 años”.