El mes de junio se despide sin cambios meteorológicos en Elche, Crevillent y Santa Pola: continúa el bochorno

El último lunes de junio va a ser hoy en la comarca del Baix Vinalopó un día soleado con paso ocasional de algunas nubes altas, temperaturas veraniegas, bochorno y viento en general flojo de levante, puntualmente moderado por la tarde en el litoral.

La temperatura máxima va a situarse en Elche torno a los 31 grados centígrados, en Crevillent en los 32 y en Santa Pola en los 29.

La semana comienza con la previsión meteorológica de que se van a registrar pocos cambios en esas condiciones meteorológicas en los próximos días.