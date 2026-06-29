La crónica del tiempo

El mes de junio se despide sin cambios meteorológicos en Elche, Crevillent y Santa Pola: continúa el bochorno

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto de palmeras en Elche.
Huerto de palmeras en Elche. | Onda Cero Elche

El último lunes de junio va a ser hoy en la comarca del Baix Vinalopó un día soleado con paso ocasional de algunas nubes altas, temperaturas veraniegas, bochorno y viento en general flojo de levante, puntualmente moderado por la tarde en el litoral.

La temperatura máxima va a situarse en Elche torno a los 31 grados centígrados, en Crevillent en los 32 y en Santa Pola en los 29.

La semana comienza con la previsión meteorológica de que se van a registrar pocos cambios en esas condiciones meteorológicas en los próximos días.

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