El mes de febrero crea empleo en Elche y Santa Pola; lo destruye en Crevillent

El desempleo descendió durante el segundo mes del año en Elche, liderando la creación de empleo el sector Servicios, con 132 puestos de trabajo generados en enero. A continuación, se sitúo la Construcción, actividad en la que 47 personas encontraron un empleo, y en tercer lugar la Industrial, que generó 26.

En el municipio ilicitano también encontraron un empleo en la Agricultura una decena de ciudadanos.

Por grupo de edad, en Elche, los que más se han beneficiado de la tónica de creación de empleo en febrero han sido los trabajadores y trabajadoras de más de 44 años.

El segundo mes del año también ha creado empleo en Santa Pola, concretamente 25 puestos de trabajo y, en el polo opuesto, se ha situado Crevillent, donde el febrero ha destruido catorce puestos de trabajo.

Cifras de contratación

En el apartado de contratación, los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó han sumado en febrero 4.008 contratos, lo que supone un descenso en la contratación respecto del mes de enero.

De ese total de contratos, el 51 % (2.033) ha sido indefinidos, y el restante 45 % (1.795) temporales, al tiempo que se han transformado en indefinidos un total de 180 contratos que en diciembre eran temporales.