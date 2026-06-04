El mercado municipal de Novelda implanta taquillas refrigeradas para facilitar la recogida de la compra fuera del horario comercial

El Ayuntamiento de Novelda ha instalado en el nuevo Mercado Municipal ‘La Plaça’ un servicio de taquillas refrigeradas para facilitar la compra y ampliar la accesibilidad de los clientes al complejo comercial.

La medida supone implantar una herramienta que va a permitir a los clientes del complejo comercial recoger sus compras fuera del horario comercial.

Además, representa un avance en el proceso de modernización y digitalización del mercado impulsado por el Ayuntamiento del municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

Esas taquillas son accesibles desde la calle Lepanto. Hay 28 taquillas inteligentes, distribuidas en 8 de temperatura ambiente, 15 refrigeradas y 5 de congelación.

Taqueillas refrigeradas en el mercado municipal de Novelda. | Ayuntamiento de Novelda

Santi Sánchez, concejal de Mercado, ha subrayado que la puesta en marcha de ese sistema responde al objetivo de “mejorar el servicio que el mercado ofrece y posibilitar que los clientes puedan acceder a su compra fuera del horario comercial, facilitando la conciliación de la vida personal y laboral y adaptando el mercado a los nuevos hábitos de consumo”.

Por su parte, desde la Asociación de Vendedores del Mercado ha informado que los clientes podrán realizar sus pedidos directamente en los establecimientos o a través de WhatsApp. Una vez preparada la compra, el comerciante facilitará al cliente un código de acceso que permitirá abrir la taquilla donde se haya depositado el pedido y retirarlo en el momento elegido.

En esta primera fase de puesta en funcionamiento de esas taquillas refrigeradas, el sistema no incorpora pasarela de pago integrada, si bien es una prestación cuya implantación está prevista próximamente para completar el proceso de compra digital.

Modernización integral

La implantación de las taquillas refrigeradas en el mercado municipal de Novelda forma parte del proyecto de adecuación integral, mejora y digitalización del complejo comercial desarrollado por el Ayuntamiento de Novelda, que ha sido una actuación financiada en gran parte con fondos europeos Next Generation y concebida para convertir el mercado de abastos en un espacio moderno, accesible, eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades comerciales actuales.