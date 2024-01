Mercado de invierno: los fichajes y bajas que se esperan en el Elche y en el resto en los equipos de Segunda

El mercado invierno siempre se presenta agitado en Segunda División. Los fichajes, en muchos casos, se negocian como intercambios de monedas. Unos buscan aligerar su límite presupuestario y los otros, encontrar los minutos que se han perdido durante la primera vuelta. El Elche va a ser uno de los animadores del mes de enero. O al menos eso es lo que se espera, atendiendo a las palabras de su propietario, Christian Bragarnik. Puede haber entre tres y cuatro fichajes, además de alguna que otra baja. Casi todos los equipos de la categoría de plata le han pedido algún regalo, en forma de refuerzo, a los Reyes Magos.

Mercado de fichajes del Leganés

El líder Leganés también acudirá al mercado, pese a su posición privilegiada en la clasificación. Para nada se descarta que fiche. Cissé y Neyou disputarán la Copa de África y son los dos pivotes del equipo, por lo que la plantilla se quedará coja en esa importante demarcación. Dani Raba no volverá hasta finales de febrero y Miguel de la Fuente estará todo el mes de enero fuera. Quieren a Jon Karrikaburu, al que están rifándose a varios equipos. El Leganés quiere cortar la cesión de Darío Poveda y también pretende sacar al central Josema Sánchez. Informa: Alberto Fernández

Mercado de fichajes del Racing Club de Ferrol

La revelación de la categoría, el Racing Club de Ferrol, no ha dado altas, por el momento. Ha causado baja Carlos Vicente, traspasado al Alavés tras abonar su cláusula de 600.000 euros. Salvo sorpresas, no se espera ninguna salida más. El Racing busca un central diestro, la única posición que no tenía doblada y en la que sólo está Jon García. Ahora, tras la marcha de Carlos Vicente, pretende a un jugador de ataque de banda derecha para suplirlo y seguir con ese carril con dos futbolistas. Cualquier fichaje en otra posición, sin la marcha de alguien, sería una sorpresa. Solo hay dos fichas libres. Informa: Juan Galego

Mercado de fichajes del Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón quiere un delantero, pero no tiene fichas libres. Jon Karrikaburu es otro de los pretendidos. Como ha informado Juan Gancedo. Gustavo Cañizares, ex del Sporting y agente del delantero, estuvo en Gijón la semana pasada para conocer la propuesta del club gijonés por el jugador. Nacho Martín y Diego Sánchez son candidatos a irse cedidos.

Mercado de fichajes del Real Valladolid

El Real Valladolid afronta su mercado condicionado por un ajustado límite salarial y la necesidad de completar una plantilla que ha demostrado ser corta durante la primera vuelta del campeonato. Las lesiones de sus delanteros Marcos André y Sylla han llevado a Pezzolano a tener que utilizar a los puntas del filial, mientras que la diferencia de calidad entre el once titular y los habituales suplentes se ha acusado en el momento en que han aparecido los problemas físicos y las sanciones. De este modo, la principal urgencia del club blanquivioleta se centra en reforzar la delantera, el centro de la defensa y las bandas del centro del campo.​ Informa: Héctor Rodríguez

Mercado de fichajes del Espanyol

El RCD Espanyol de Barcelona está necesitado de reforzarse con centrales, un delantero centro que cuerpee y un extremo. Sigue pendiente de si se reabre el tema Braithwaite, después de que se haya vuelto a hablar del Sevilla) y de la renovación de Melamed. Informa: José Agustín Gómez

Mercado de fichajes del Real Racing Club de Santander

El mes de enero para el Real Racing Club de Santander estará marcado por el escaso margen salarial disponible. La entidad trabaja para elevarlo unos 300.000 euros, más lo que se pueda rascar con alguna salida. Con eso, la idea es fichar a uno o dos jugadores. Vuelve a sonar otra vez Karrikaburu, cesión en la que confía mucho Mikel Martija, pero que no pudo conseguir en mercados anteriores. Informa: Fran Díez

Mercado de fichajes del Eibar

La SD Eibar aspira a mejorar el nivel de la plantilla, aunque sólo podrá reforzarse si hace hueco en la nómina de futbolistas. Konrad, Vencedor y Troncho tienen el cartel de transferibles.

Mercado de fichajes del Levante

El Levante UD acude al mercado en las peores condiciones de la última década. Con una deuda millonaria y las arcas vacías, poco o nada se puede esperar más allá de alguna renovación como la de Blesa, Joan Femenías o Vezo que acaban contrato y que, en caso de no renovar, podrían salir para que el club hiciese caja con ellos, caso distinto de Postigo Capa, Álex Muñoz, Andrés Fernández o Rober Ibáñez, que, aunque finalizan contrato, tienen renovación automática en caso de cumplir objetivos. Es por ello que el director deportivo Felipe Miñambres (tentado de nuevo por el Celta para volver a Vigo), tendrá que manejar una de las ventanas más complicadas desde que llegó al club con una prioridad en caso de poder firmar algún futbolista: reforzar la línea defensiva. Informa: Sergi López

Mercado de fichajes del Tenerife

El Club Deportivo Tenerife maneja la posibilidad de realizar dos incorporaciones más en este periodo; todos con vocación atacante. Un delantero centro que complete la nómina junto a Enric Gallego y Ángel Rodríguez, y un jugador versátil para el extremo. Para el derecho ya tiene cerrada la cesión desde el Cádiz de Álvaro Jiménez, que estuvo en la primera parte de esta temporada a préstamo en el Tractor iraní de Paco Jémez. Los otros nombres que más interesan son dos jugadores del Real Betis: Juan Cruz que apenas cuenta para Manuel Pellegrini; y su delantero del filial Yanis Senhadji. En cuanto a las posibles bajas, Mo Dauda es el principal candidato para salir en este mercado, además del centrocampista canterano Pablo Hernández, en calidad de cedido. Informa: Aleix Valero

Mercado de fichajes del Real Oviedo

El Real Oviedo se ha movido rápido con la cesión de Jonathan 'El pingüino' Dubasin, procedente del Basilea suizo, y trata de convencer al canterano Borja Sánchez, cedido en el Club León, para su vuelta a casa. Necesita de manera urgente un central. Romario Ibarra y Álex Cardero han sido las dos primeras salidas en este mercado invernal.

Mercado de fichajes del Burgos CF

El Burgos CF tiene previsto moverse en el mercado invernal. Hasta el momento ha salido Andy rumbo al Cartagena y se espera la llegada de Diego Sánchez, cedido por el Sporting. Se busca además un central y no se descarta un '9'. Informa: Juan Abril

Mercado de fichajes del Elche CF

Tiene dos fichas libres y duda si dar de baja la de Óscar Plano, lesionado de larga duración. Christian Bragarnik anunció "entre tres y cuatro fichajes". Las prioridades son dos delanteros y un refuerzo para la banda derecha, aunque también podría apostar por un pivote y un defensa central, que precipitaría la salida de Álex Martín. Jon Karrikaburu y el Choco Lozano son los dos grandes objetivos para el ataque.

Mercado de fichajes del CD Mirandés

El mes ha comenzado tranquilo en Miranda de Ebro, donde no se han producido ni altas ni bajas. Podrían marcharse Godoy y Diego Moreno. Buscan gol en el mercado y Eddie Salcedo, cedido por el Inter al Eldense, es uno de los que gusta.

Mercado de fichajes del Real Zaragoza

En la lista de deseos del Real Zaragoza hay peticiones en todas las líneas: un portero, un medio defensivo, un lateral izquierdo y un delantero. Ha sonado con fuerza Jonathan Viera ha sonado con fuerza. En la rampa de salida están Luna y Poussin, que podrían ser cedidos; Bermejo, al que se busca un traspaso; y Sergi Enrich, al que se quiere dar de baja. Gusta Isaac Romero, del Sevilla B, pero el club hispalense maneja esta opción para subirlo al primer equipo.

Mercado de fichajes del CD Eldense

Los de Elda cuentan con dos fichas libres, pero tendrán más bajas. La primera, la del delantero Eddie Salcedo, al que el Inter de Milán busca otra cesión. A Cris Montes le quiere del Dépor, pero el Eldense pide un traspaso de unos 250.000 euros. Arnau Ortiz también podría romper su cesión para que el Girona le busque más minutos en otro equipo.

Mercado de fichajes del Albacete Balompié

El Albacete Balompié tratará de buscar un mediocentro en este mercado invernal, una de las posiciones donde cuenta con menos efectivos y, por tanto, más sobrecargada de la plantilla blanca. Asimismo, no descarta reforzar otras posiciones como el centro de la defensa, aunque en este caso debería haber salidas. El cartagenero Ros es el principal candidato. Un extremo polivalente que se adapte a ambas bandas y que pueda actuar en la mediapunta, le vendría también bien al técnico, Rubén Albés, aunque todo dependerá de lo que ofrezca el mercado, porque el cuadro albaceteño no cuenta con una posición económica boyante.

Mercado de fichajes del Villarreal B

En principio, el único filial de la categoría no busca nada en concreto en el mercado de invierno. Sin embargo, el Villarreal siempre está abierto a opciones de futuro si se ve la oportunidad, sea en la posición que sea. Pero más por esa opción que por refuerzos concretos. A la cantera van a llegar jugadores que pueden subir al B, pero fichajes específicos para reforzar el filial, no. Informa: Víctor Franch

Mercado de fichajes del FC Andorra

El FC Andorra ha iniciado una 'pretemporada' en la Vall d'en Bas a la par que busca un delantero centro y un extremo. De momento, no se han anunciado bajas, aunque todo apunta a que Shabani, cedido por el IFK Norrköping sueco, no seguirá. Se trabaja en la renovación de Iván Gil. Hay siete jugadores que acaban contrato el 30 de junio. Informa: Víctor Duaso

Mercado de fichajes del Huesca

La SD Huesca anda con muchos problemas económicos y acaba de conocer la salida de Petón de los despachos. Antonio Hidalgo ha pedido un 'nueve' y ha abierto la puerta de salida a Kanté, Lombardo y el canterano Diego Aznar para hacer hueco en el control económico. El técnico sólo confía en Obeng, que ha estado lastrado por las lesiones en su tobillo. No vendría mal otro defensa.

Mercado de fichajes del Alcorcón

La AD Alcorcón está buscando un delantero y un central. Se ha interesado por Eddie Salcedo, descarte del Club Deportivo Eldense y que pertenece al Inter de Milán. También le quiere el Mirandés y algún que otro equipo de la Serie B italiana. Informa: Alberto Fernández

Mercado de fichajes del Amorebieta

En la SD Amorebieta se habla de Saborit y de Bustinza. El catalán porque se paró la liga en Israel y para no perder la forma. Bustinza parece que tiene opciones en el Amorebieta porque lleva tiempo entrenándose. La posición de central ha rotado bastante, con Gayá y Etxeita. Jandro estaría también buscando reforzar la parcela de delantero, ya que entre Jauregui y Da Graca solo llevan dos goles; aún no se habla de un nombre en particular. En su día se habló de Asier Villalibre, pero parece que ha denegado la propuesta del Eibar por lo que todo hace indicar que no jugará tampoco en el Amorebieta y seguirá en el Athletic Club de Bilbao, como es su deseo. Informa: Janire Fernández

Mercado de fichajes del Cartagena

El Cartagena lleva meses esperando la apertura del periodo de fichajes invernal. Los de la ciudad trimilenaria necesitan un goleador y diferentes perfiles que den carácter a una plantilla sumida en la decepción y en el último puesto de la categoría de plata. Julián Calero dejó claro en las últimas semanas de diciembre que se presentaba por delante un reto para el Cartagena en el mercado y que necesitaría perfiles de futbolistas que aceptaran la dificultad para intentar conseguir la permanencia. La figura del entrenador es clave y tiene mucha fuerza. Son muchos los movimientos que se esperan de entradas y salidas en el club albinegro para buscar una quinta temporada en Segunda a partir del mes de junio y la afición se agarra a la magia del fútbol para seguir creyendo. Informa: Victorio de Haro