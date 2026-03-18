Media Maratón de Elche: más de 6.000 corredores y salidas por oleadas

La Media Maratón Internacional Ciudad de Elche cumple su edición número 53 este domingo. Las calles del municipio se volverán a llenar. Hay 6.100 inscritos y una amplia lista de espera, pero desde la organización han querido poner el límite en esa cifra para asegurar la calidad de la prueba antes de seguir creciendo en número de participantes.

Por primera vez en Elche, habrá salidas por oleadas. El objetivo es separar a los corredores más rápidos. Saldrán con diez minutos de diferencia. Esta edición llama la atención por el número de deportistas procedentes de otros países: un 11% de los inscritos es de origen extranjero, con Reino Unido y Noruega como naciones que más participantes aportan.

Habrá dos modalidades: 21 kilómetros y 10 kilómetros. En la distancia tradicional participarán 4.500 personas, mientras que 1.600 deportistas se han inscrito para el 10K. Desde la organización han resaltado el crecimiento en la participación femenina, que ya alcanza casi el 30%.

Más de 750 voluntarios harán posible la celebración de la Media Maratón de Elche. Además, habrá casi 200 efectivos entre Policía, Protección Civil y profesionales sanitarios. También habrá distintos puntos de animación para amenizar la prueba.

Según datos de 2025, el impacto económico de la Media Maratón en la ciudad fue de casi 1,5 millones de euros. Los hoteles y los establecimientos de hostelería son los sectores que más se benefician de la prueba en el municipio ilicitano.

Las carreras tendrán lugar el domingo por la mañana, aunque el sábado ya habrá actividades. Se celebrará la III Paella Party y tendrá lugar una trotada oficial junto a Reyes Estévez que servirá como homenaje a Norberto Perea.