Mayte Andreu, pregonera de las fiestas de Petrer de 2026

En Petrer ya conocen a la pregonera de las Fiestas Patronales de 2026, en honor a la Virgen del Remedio. Será Mayte Andreu Mollá, directora del voluntariado de Cáritas, quien pronunciará el pregón el próximo 5 de octubre, fecha oficial del inicio de las celebraciones patronales del municipio.

Así lo han confirmado la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y el concejal de Fiestas, Alejandro Ruiz, quienes han dado a conocer el nombramiento. La alcaldesa ha destacado la estrecha vinculación de Mayte Andreu con la vida social y solidaria del municipio y su compromiso con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Mayte Andreu dirige desde el año 2021 el voluntariado de Cáritas, una responsabilidad que le ha permitido dedicarse plenamente al acompañamiento y la ayuda a las personas más vulnerables. Una labor que, según sus propias palabras, responde a lo que realmente mueve su corazón y vocación y en la que ha encontrado el verdadero sentido de la vida.

Por su parte, la futura pregonera ha asegurado afrontar este cometido con mucho cariño y entusiasmo, consciente de la importancia que supone este nombramiento.