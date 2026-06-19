Más de mil deportistas participan en Santa Pola en el Torneo de Balonmano Hierba.

Santa Pola acoge este fin de semana la 13ª edición del torneo de Balonmano Hierba, organizado por el Club Deportivo Polanens. El estadio Manolo Maciá acogerá un total de 350 partidos, con la participación de 125 equipos y 1.100 deportistas.

La mayoría de los conjuntos que participarán son de Elche, aunque también hay clubes de Alicante, Murcia o Valencia. Se trata del único evento a nivel nacional de esta especialidad.

El césped del Manolo Maciá se adapta para la ocasión, formando once pistas de formato balonmano playa en las que se juegan partidos simultáneos. Para coordinar tal volumen de actividad, la organización cuenta con la colaboración de un centenar de voluntarios.

Los partidos se desarrollarán el sábado 20 de junio de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:30: y el domingo de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00, estando prevista la clausura y entrega de trofeos a las 19:30.