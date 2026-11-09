Más de 10.300 familias se van a beneficiar en Elche de las ayudas al pago del recibo del agua

Más de 10.300 familias de Elche con escasos recursos económicos se van a beneficiar este año de las ayudas al pago del recibo del agua, lo que supone un incremento del 19 % respecto al año 2025, cuando fueron un total de 8.696.

La empresa mixta Aigües d’Elx destina 450.000 euros del Fondo Social para esas ayudas. De esa dotación, 350.000 euros son para ayudas al pago del recibo del agua y 100.000 euros para el alcantarillado.

En la actualidad, las ayudas concedidas tienen una duración de tres años y en el presente ejercicio el importe medio de la ayuda asciende a 43 euros, que se bonificarán directamente en el próximo recibo de agua.

“Mantenemos el compromiso con el derecho al acceso al agua a todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad”, ha puesto en valor Juan de Dios Navarro, concejal de Aguas en el Ayuntamiento de Elche.

Tarifas sociales

Juan de Dios Navarro ha recalcado que a día de hoy el 5 % de los hogares ilicitanos se benefician de alguna de las tarifas sociales impulsadas por Aigües d’Elx.

Entre las modalidades vigentes destacan las bonificaciones dirigidas a familias numerosas o monoparentales, que alcanzan a 1.863 hogares. También hay ayudas destinadas a pensionistas por jubilación o invalidez, desempleados de larga duración y víctimas de violencia de género, de las que se benefician 3.542 familias, sumadas a las facilidades aplicadas en viviendas sociales de acogida.

Además, Aigües d’Elx contempla una tarifa específica para contrarrestar consumos excesivos de agua (superiores a los 200 metros cúbicos) originados por averías o fugas.

Por otro lado, la empresa mixta facilita a los usuarios el plan de pago fraccionado, denominado ‘12 Gotas’, lo que permite asignar una cuota constante cada mes a lo largo del año.

Con ello, es posible seleccionar el día de cobro y ajustar el importe basado en el consumo del cliente.

Ese mecanismo se ofrece de forma gratuita, es compatible con las diferentes bonificaciones y en cualquier momento se puede volver a la modalidad de facturación convencional.