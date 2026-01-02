Mario, el primer nacimiento de 2026 en el Hospital General de Elche, llega en la tarde del 1 de enero

El primer nacimiento de este año 2026 se hizo de esperar. No fue hasta las 17:55 horas cuando tuvo lugar el parto en el que nació Mario, que así se llama el primer bebé del año en el Hospital General Universitario de Elche.

El recién nacido pesó al nacer 2,9 kilos y, junto a su madre, se recupera en el hospital del parto.

El pequeño ha estrenado el capítulo de nacimientos en el departamento sanitario Elche-Hospital General, que asiste tanto a la mitad de la población de Elche (la otra mitad está adscrita al área de salud Elx-Crevillent del Hospital del Vinalopó) como a Santa Pola, y que el pasado año registró entre los meses de enero y noviembre -últimos datos completos facilitados por la Conselleria de Sanidad- un total de 1.046 nacimientos.

Esa cifra supone un ligero repunte respecto a la que se contabilizó en el mismo periodo de los primeros once meses del ejercicio anterior del año 2024, cuando, en virtud de datos oficiales, se asistieron en el Hospital General ilicitano un total de 1.032 nacimientos.