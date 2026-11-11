POLIDEPORTIVO

María Candela brilla en el Campeonato de España de buceo y se clasifica para el Mundial

La deportista noveldense compite en el Elche Club Natación y consiguió numerosas medallas en Plasencia

Felipe Canals

Elche |

María Candela, protagonista de la sección 'Sube con Ascensores Serki'.

María Candela es la protagonista este miércoles de la sección 'Sube con Ascensores Serki' en Onda Cero. La deportista es natural de Novelda, tiene 24 años y compite en el Elche Club Natación. Desde hace algunas temporadas se introdujo en la disciplina del buceo y los resultados refrendan que fue una buena decisión.

En el Campeonato de España celebrado en Plasencia, Candela ha despuntado. Ha conseguido la medalla de oro en distintas pruebas y también se ha colgado una plata. Además, se ha ganado el derecho de representar a la Comunitat Valenciana y a España en el Mundial que se celebrará en Francia este mes de noviembre.

María Candela ha pasado por 'Radioestadio Elche-comarcas del Vinalopó' y se ha mostrado muy satisfecha por su papel y el de sus compañeros en el Campeonato de España celebrado en tierras extremeñas.

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