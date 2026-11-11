María Candela brilla en el Campeonato de España de buceo y se clasifica para el Mundial

María Candela es la protagonista este miércoles de la sección 'Sube con Ascensores Serki' en Onda Cero. La deportista es natural de Novelda, tiene 24 años y compite en el Elche Club Natación. Desde hace algunas temporadas se introdujo en la disciplina del buceo y los resultados refrendan que fue una buena decisión.

En el Campeonato de España celebrado en Plasencia, Candela ha despuntado. Ha conseguido la medalla de oro en distintas pruebas y también se ha colgado una plata. Además, se ha ganado el derecho de representar a la Comunitat Valenciana y a España en el Mundial que se celebrará en Francia este mes de noviembre.

María Candela ha pasado por 'Radioestadio Elche-comarcas del Vinalopó' y se ha mostrado muy satisfecha por su papel y el de sus compañeros en el Campeonato de España celebrado en tierras extremeñas.