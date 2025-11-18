Manu Herrera: "El Elche está capacitado para ganar ante el Real Madrid"

El Elche recibe este domingo a las 21:00 horas al Real Madrid en el Martínez Valero. En 'Radioestadio Elche', en Onda Cero, hablamos con el exportero franjiverde Manu Herrera. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, vivirá de manera especial el partido de este fin de semana.

Herrera es abonado del Elche junto a sus hijos y afirma que está disfrutando con el juego desplegado por el conjunto de Eder Sarabia. "Mira a la cara todos sus rivales y ante el Real Madrid pasará lo mismo", ha recalcado acerca del sistema y el estilo del técnico bilbaíno.

Manu Herrera ve "capacitado" al Elche para ganar al Madrid, aunque apunta que "hay que tener los pies en el suelo". El guardameta ha ensalzado a Courtois y Mbappé, "los mejores del mundo" en ataque y portería.

Respecto al debate en la portería del Elche, Manu Herrera se ha declarado "fan" de la gestión de Sarabia. Eso sí, ha alabado el nivel de Dituro ante la Real Sociedad en la última jornada de Liga. Para el madrileño, la competencia en portería ayuda a que nadie se relaje ni tenga el puesto garantizado.

Por último, el exfranjiverde ha puesto en valor el trabajo de Sarabia y el estilo que está empleando también en Primera División. No se atreve a pronosticar una salvación holgada en la máxima categoría, peor cree que "es de agradecer" que el Elche tenga un entrenador así.