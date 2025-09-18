La Lonja Medieval acoge una exposición de camisetas históricas del Elche

Este viernes se abrirá al público la exposición de camisetas históricas del Elche que han organizado la Federación de Peñas, el Ayuntamiento y el podcast 'A lo Elche'. La muestra se inaugura oficialmente este jueves por la tarde y permanecerá en la Lonja Medievalhasta el 12 de octubre, justo un día después del partido que la Selección Española disputará en el Martínez Valero ante Georgia.

En el pase para medios ha estado presente el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Le han acompañado el edil de Deportes, José Antonio Román; Antonio Brotons, presidente de la Federación de Peñas; y Pepe Amorós, comisario de la exposición.

En la exposición se podrá ver una gran cantidad de camisetas oficiales con las que ha jugado el Elche a lo largo de la historia, tanto de local como de visitante. Se hace un recorrido por todos los momentos del club franjiverde desde su nacimiento. Hay camisetas de todas las épocas, desde las más recientes hasta las que ayudarán a revivir momentos históricos.

Buitrago ha resaltado que es una exposición para todos los públicos, puesto que los jóvenes se sentirán representados por las camisetas más actuales y los más mayores recordarán las distintas épocas del Elche. El presidente de la Federación de Peñas, Antonio Brotons, ha afirmado que la idea era hacer coincidir la muestra con la visita de 'La Roja' a Elche.