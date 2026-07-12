Lola Martínez, periodista salvadoreña resguardada por la UMH de Elche en el curso 2026-2027

Lola Martínez es la séptima periodista beneficiaria del programa UMH-Espacio Seguro RSF para la Libertad de Prensa, impulsado por el Seminario Internacional UMH Ryszard Kapuscinski de Periodismo y Derechos Humanos, en el marco del Máster en Periodismo y Democracia que organiza la UMH, en alianza con Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación Gabo.

Esta iniciativa, premiada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), sirve para la acogida e integración de periodistas del espacio iberoamericano que se encuentran en situación de riesgo por el mero hecho de ejercer el periodismo crítico en sus países de origen.

Lola Martínez es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana (UCA) y se ha formado continuamente en escuelas de periodismo de Iberoamérica, especializándose en investigaciones relevantes sobre corrupción gubernamental, violencia intrafamiliar ejercida por funcionarios y graves violaciones de derechos humanos.

Actualmente, ejerce como periodista de investigación en la Revista Factum de El Salvador. Con cerca de veinte años de trayectoria profesional, ha sido docente en tres universidades salvadoreñas y ganadora del Premio Gabo en 2025.

Durante su estancia en Elche, se integrará en la programación docente de asignaturas del Grado en Periodismo y Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo. Asimismo, tendrá encuentros con profesionales de los medios de comunicación y participará como docente experta en los seminarios programados en Alcoi, Elche y Alicante, dentro del proyecto 'Alfabetización mediática glocal: desinformación, ciberseguridad, democracias, innovación e IA en los nuevos ecosistemas mediáticos digitales'.

En anteriores ocasiones, el programa #espacioseguro ha integrado y beneficiado a otros periodistas latinoamericanos como Andrea Aldana, Loreine Morales, Laura Ardila, Efren Lemus, Diana Salinas o Ronna Rísquez.