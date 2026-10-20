La crónica del tiempo

La lluvia se retira y vuelve la estabilidad meteorológica a Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Ladera del río Vinalopó en Elche.
Ladera del río Vinalopó en Elche. | Onda Cero Elche

Este martes va a ser una jornada en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó con más sol que nubes por la mañana, mientras que de cara a la tarde se prevé la llegada de nubosidad, pero sin lluvia.

El viento va a soplar flojo de poniente y las temperaturas máximas se van a situar en Elche, Crevillent y Santa Pola en torno a los 26 grados centígrados.

Lluvia de la madrugada

La inestabilidad meteorológica queda atrás y la tormenta de anoche dejó lluvia muy irregular, pero en algunos puntos registros importantes con intensidad torrencial.

Así, en Gran Alacant de Santa Pola se han medido 88 litros de lluvia por metro cuadrado (l/m²), en el Clot de Galvany han sido 56 l/m², en la pedanía de El Altet de Elche se han registrado 48 l/m², en la pedanía de Las Bayas 41 l/m², en La Marina 32 l/m² y en el resto del municipio de Elche en torno a 15-20 l/m².

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid