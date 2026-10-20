La lluvia se retira y vuelve la estabilidad meteorológica a Elche, Santa Pola y Crevillent

Este martes va a ser una jornada en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó con más sol que nubes por la mañana, mientras que de cara a la tarde se prevé la llegada de nubosidad, pero sin lluvia.

El viento va a soplar flojo de poniente y las temperaturas máximas se van a situar en Elche, Crevillent y Santa Pola en torno a los 26 grados centígrados.

Lluvia de la madrugada

La inestabilidad meteorológica queda atrás y la tormenta de anoche dejó lluvia muy irregular, pero en algunos puntos registros importantes con intensidad torrencial.

Así, en Gran Alacant de Santa Pola se han medido 88 litros de lluvia por metro cuadrado (l/m²), en el Clot de Galvany han sido 56 l/m², en la pedanía de El Altet de Elche se han registrado 48 l/m², en la pedanía de Las Bayas 41 l/m², en La Marina 32 l/m² y en el resto del municipio de Elche en torno a 15-20 l/m².