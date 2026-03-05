La lluvia embarrada amenaza este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

La de este jueves va a ser una jornada en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó marcada aún por la presencia de la borrasca Regina.

Va a predominar el cielo nuboso, la presencia de calima y la lluvia, que va a llegar embarrada.

Las precipitaciones pueden llegar a ser moderadas e incluso pueden superar los 15 o 20 litros de lluvia por metro cuadrado a lo largo del día.

El viento podría soplar puntualmente moderado y las temperaturas va a descender de forma acusada, situándose en Elche, Crevillent y Santa Pola los 15 grados centígrados.

De cara a los próximos días se esperan temperaturas invernales, viento flojo y lluvias ocasionales ya sin barro, que serán mucho menos probables en la jornada del sábado.