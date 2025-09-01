Al acabar el verano

Con la llegada de septiembre acaba en Elche las ‘vacaciones’ de la ORA

Desde este lunes se vuelve a pagar por el aparcamiento tanto en la zona azul como en la zona verde

David Alberola García

Elche |

Maquina expendedora de ticket de la ORA en Elche.
Maquina expendedora de ticket de la ORA en Elche. | Onda Cero Elche

Este lunes acaba también el periodo de ‘vacaciones’ en las zonas de aparcamiento regulado en Elche. Con ello, se activan de nuevo tanto la zona azul y la zona verde.

En la primera se paga por el estacionamiento de vehículos tanto en horario de mañana como de tarde, mientras que en la zona verde se hace lo propio únicamente por la mañana.

Como es habitual, ambas áreas de aparcamiento regulado, que persiguen propiciar la rotación en el estacionamiento, han estado inoperativas durante todo el mes de agosto, periodo en el que el aparcamiento ha sido gratuito.

A partir de la jornada de este primer lunes del mes de septiembre vuelve a ser de pago en todas las zonas de esas características que hay distribuidas por el casco urbano y las pedanías.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer