Con la llegada de septiembre acaba en Elche las ‘vacaciones’ de la ORA

Este lunes acaba también el periodo de ‘vacaciones’ en las zonas de aparcamiento regulado en Elche. Con ello, se activan de nuevo tanto la zona azul y la zona verde.

En la primera se paga por el estacionamiento de vehículos tanto en horario de mañana como de tarde, mientras que en la zona verde se hace lo propio únicamente por la mañana.

Como es habitual, ambas áreas de aparcamiento regulado, que persiguen propiciar la rotación en el estacionamiento, han estado inoperativas durante todo el mes de agosto, periodo en el que el aparcamiento ha sido gratuito.

A partir de la jornada de este primer lunes del mes de septiembre vuelve a ser de pago en todas las zonas de esas características que hay distribuidas por el casco urbano y las pedanías.