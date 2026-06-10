Llega a Elche la Feria de Ocasión de Ford Automóviles Crespo

El concesionario ilicitano FORD Automóviles Crespo, ubicado en la carretera de Crevillent nº71, llevará a cabo su feria de vehículos de ocasión del 17 al 19 de este mes de junio abriendo de 9:00 a 19:00 con motivo del evento.

Son tres días especiales para los clientes que buscan coches de ocasión y con la que se quiere celebrar también los 50 aniversarios de la empresa en Elche de la mano de la familia Crespo. El miércoles 17 se inaugura con precios especiales en vehículos de ocasión donde se van a ofrecer con descuentos de hasta 3.000 € y facilidades de pago, por ejemplo, con cuotas desde 152 € al mes y un tipo de interés desde el 1´99%.