'La línea de la vida 1994-2026' expone las raíces del artista Mira Bernabéu en Aspe

La exposición 'La línea de la vida 1994-2026' ha abierto sus puertas al público en el Centro Cultural Miguel Calatayud de Aspe. Esta muestra presenta una retrospectiva de más de 30 años de carrera artística de Mira Bernabéu en Aspe, un entorno que fue escenario de la infancia del creador.

El proyecto está compuesto por más de 100 obras presentadas en diversos formatos, como son la fotografía, el vídeo o el collage. Asimismo, gira en torno a dos ejes principales: trabajos desarrollados por el artista, junto a sus familiares, para analizar contextos sociales, y otras piezas individuales de estética artística, reflexión política y con un gran carácter de denuncia ante problemáticas sociales.

Entre las piezas más destacadas se encuentra la obra más reciente de Bernabéu. En ella, el autor aparece caracterizado como su propia madre, invitando al espectador a reflexionar sobre la semejanza física y psicológica que experimentamos con nuestros progenitores a lo largo del tiempo.

Otros temas abordados a través de series como 'Síntomas del espectáculo (2008)', 'Espectáculo-Enfermedad (2003)' y 'Panorama Doméstico (2006)' son la violencia oculta, las tensiones de clase, la religión, la evolución de la identidad y los roles de género.

El acceso a 'La línea de la vida 1994-2026' es gratuito, sin necesidad de reserva previa, y se podrá visitar hasta el viernes 11 de diciembre de este mismo año.