L´Aljub une generaciones a través de la campaña InteligencIA Generacional

La campaña cuenta con la colaboración de Cruz Roja Elche y consiste principalmente en la realización de un cuestionario rápido, divertido y muy dinámico que ayuda a los usuarios a comprender cómo piensan, deciden y se relacionan las distintas edades. El test está disponible en: https://cclaljub.com/evento/inteligencia-generacional/. Desde el departamento de marketing de L´Aljub, su responsable, Lucía González, ha explicado que “vivimos en un mundo cada vez más conectado, pero también más separado por generaciones. En L’Aljub creemos que la inteligencia generacional consiste en unir esas diferencias y convertirlas en una oportunidad para compartir. Como espacio donde conviven diariamente personas de todas las edades, el centro comercial es el lugar idóneo para fomentar ese encuentro. Con ‘InteligencIA Generacional’ reforzamos nuestro compromiso ESG y la experiencia de cliente, apostando por una visita más humana, inclusiva y enriquecedora”.

El centro comercial quiere que padres, hijos y abuelos participen juntos en el test y recorran una exposición repleta de recuerdos con tecnología y objetos de otras épocas y nostálgicos de los años 80 y 90. Una experiencia que sorprenderá a los más jóvenes y permitirá a los mayores revivir momentos inolvidables, que pueden compartir. Para acompañar esta acción, L’Aljub ha lanzado una batería de vídeos cortos y muy divertidos en sus canales digitales, donde jóvenes y mayores reaccionan a objetos icónicos del pasado (como cintas de casete o un walkman). Esta propuesta digital está siendo el gancho perfecto para acercar posturas y demostrar que, cuando las generaciones se escuchan, caen las etiquetas.

Además, hasta el 30 de mayo de 2026, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia en directo a través de diversas actividades. La primera de ellas es las ‘Cápsulas de Inteligencia Generacional’, espacios donde los usuarios pueden dejar sus propios mensajes y consejos para otras edades. También hay una ‘Exposición retrospectiva’, un recorrido visual con objetos y curiosidades que han marcado a distintas generaciones. Finalmente, se puede acudir a los ‘Espacios de Encuentro’, zonas especialmente diseñadas para fomentar el diálogo directo entre jóvenes y mayores, propiciando que ambos colectivos se escuchen y comprendan mejor.

Esta iniciativa se ha realizado bajo el amparo del proyecto ‘Destino 2030’ de L’Aljub, un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cumpliendo esta vez con el objetivo número 10 ‘Reducción de las desigualdades’ en este caso entre diferentes generaciones. Al mismo tiempo, la campaña cuenta con el respaldo de Cruz Roja, aportando sensibilización y apoyo real a la comunidad. Durante esta segunda quincena de mayo, la organización estará presente en L’Aljub informando sobre programas clave como: acompañamiento a mayores, iniciativas contra la soledad no deseada o proyectos de juventud con actividades que promueven la convivencia y los valores desde edades tempranas. También acciones informativas, que consiste en la participación directa en las dinámicas de las ‘Cápsulas de Inteligencia Generacional’ para conectar las necesidades sociales con los visitantes del centro.