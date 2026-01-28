L’Aljub cierra 2025 con cifras récord y reforzando su liderazgo en sostenibilidad e inclusión

El Centro Comercial L’Aljub, gestionado por CBRE, ha presentado el balance de 2025 y su nuevas líneas de actuación previstas para este nuevo año. Bajo el inspirador lema ‘Cultivemos juntos la semilla que germinará en 2026’, la gerencia del centro comercial ha presentado los resultados en materia de ESG obtenidos durante 2025. El gerente de L´Aljub, Daniel Párraga, y la directora de marketing y comunicación, Lucía González, han desvelado el ambicioso plan de acción y las novedades que marcarán el desarrollo del centro durante el próximo año. Han informado de logros conseguidos en materia de sostenibilidad y medio ambiente reduciendo durante 2025 el consumo de electricidad un 43% y la huella de carbono un 5% respecto al año anterior. Además con la nueva depuradora propia de L´Aljub se han conseguido filtrar 191.000 litros de agua residual que han sido utilizados en buena parte para el riego de las zonas verdes del centro comercial. También ha destacado, Daniel Párraga, que L’Aljub se ha convertido en el primer centro comercial de la provincia de Alicante en obtener la certificación Zero Waste (Residuo Cero). Un compromiso con el medio ambiente con otras medidas como las más de 1.000 placas solares que tienen en el tejado para generar 601.800 kWh de energía limpia durante el año pasado. Es un paso decisivo para seguir liderando la sostenibilidad en el sector. L'Aljub consolida su liderazgo regional presentando un balance de ESG 2025 excepcional y logrando un aumento del 10% en ventas y del 7,4% en afluencia.

Por otra parte, la responsable de Marketing Lucía González también ha informado sobre las cifras anuales del Espacio Solidario: “hemos llevado a cabo 82 acciones solidarias. Nuestro Punto Solidario ha sido un motor de cambio, permaneciendo activo 205 días, lo que representa una ocupación del 72,70% de los días hábiles del año. Esta apuesta firme se traduce en una inversión real destinando el centro comercial 47.902 € a donaciones y proyectos ESG, además de aportar un valor de 54.900 euros en cesión gratuita de espacios para dar voz a quienes más lo necesitan.

Además, Párraga ha señalado que “de cara al nuevo año, nuestra prioridad es seguir enriqueciendo la experiencia de quienes nos visitan a través de una serie de mejoras estratégicas. Vamos a acometer una renovación integral del aparcamiento exterior, optimizando los accesos y modernizando tanto la jardinería como el área de reciclaje. Todo ello, sin perder de vista nuestra eficiencia energética, avanzando en la actualización de los equipos de climatización”. Por otro lado, desde marketing han destacado “que Destino 2030, la marca paraguas para todas las acciones, sociales, culturales y medioambientales va a seguir siendo fiel al compromiso con la Agenda 2030 de la ONU". Además, hay una gran apuesta en materia de movilidad e inclusión total donde el centro comercial va a incorporar un vehículo de movilidad reducida para facilitar el desplazamiento a personas mayores y también se habilitará un aseo adaptado para personas ostomizadas” , según ha explicado Lucía Gozález.

Otra primicia que ha comunicado Lucía González ha sido que “a lo largo de 2026, L’Aljub pondrá en marcha varias acciones de sostenibilidad y mejora de servicios. Con la campaña Zero Waste Love, ‘Enamorados del planeta’, el centro impulsará el consumo responsable mediante la entrega de tazas-termo reutilizables dentro de la iniciativa #BYOC (Bring Your Own Cup), todo ello con el objetivo de reducir residuos y reforzar la economía circular”.