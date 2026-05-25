L´ALJUB ACOGERÁ EN JUNIO EL EVENTO DISNEY DRAGON STRIKER CHALLEGE

El centro comercial L’Aljub de Elche acogerá los próximos 26 y 27 de junio uno de los cinco únicos escenarios `Disney Dragon Striker Challenge’ de España. Es un evento oficial de Disney que combina deporte, entretenimiento y experiencias familiares en torno al lanzamiento de su nueva serie de animación. Durante dos días, el centro se transformará en una gran cancha urbana donde la protagonista será la diversión en torno al fútbol, coincidiendo además con el ambiente del Mundial. La propuesta incluye un torneo 3 vs 3 dinámico y múltiples zonas de juego diseñadas para todos los públicos, convirtiéndose en un plan ideal para disfrutar en familia. Una gran cita deportiva que actuará como altavoz estratégico para dar visibilidad a la marca ‘Elche 2026: Capital Mediterránea del Deporte’. Con ello, L’Aljub reafirma su compromiso como socio institucional de la ciudad, impulsando su proyección y sumándose activamente a la celebración de este hito histórico para el municipio. La experiencia va mucho más allá que una simple competición, los visitantes podrán participar en actividades que incluyen opciones para todos los perfiles. Desde la potencia del chutómetro hasta la precisión del teqball y el subsoccer, pasando por la competitividad de los duelos individuales 1 contra 1.

El gerente de L’Aljub, Daniel Párraga, ha manifestado que “este evento es un espacio de reunión para las nuevas generaciones, las familias y en especial para los apasionados de la actividad física. Todo gracias a un programa de actividades diseñado para fomentar la diversión activa, la implicación comunitaria y el intercambio de experiencias”.Las inscripciones para el torneo 3 vs 3 ya están abiertas, con diferentes categorías por edad (U-12, U-14 y U-16), y se espera la participación de decenas de equipos en un ambiente marcado por la competición, el entretenimiento y la convivencia. Uno de los momentos más atractivos de la actividad será la participación del influencer Animalize21. Uno de los creadores de contenido más seguidos del momento, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales y que seguro conectará directamente con el público joven asistente. El evento servirá como plataforma para promocionar el estreno de ‘Dragon Striker’, la nueva serie de Disney que llegará a las pantallas el próximo 6 de junio en Disney Channel y el 10 de junio en Disney+. Esta ficción sumerge al espectador en la historia de Key, un niño cuya pasión por el deporte rey se transforma en una aventura épica. La serie presenta una innovadora disciplina inspirada en el fútbol que trasciende lo convencional, fusionando la intensidad de la competición con un universo de poderes mágicos.

La llegada del ‘Disney Dragon Striker Challenge’, una ambiciosa producción de CBRE en colaboración con Lema Sports, sitúa al Centro Comercial L’Aljub en una posición de absoluta exclusividad. El circuito nacional recorrerá únicamente cinco centros comerciales en toda España, consolidando a las instalaciones ilicitanas como la única sede oficial en toda la provincia de Alicante. Este hito estratégico no solo subraya el liderazgo del centro en el sector, sino que afianza su posicionamiento como el gran referente en la Comunitat Valenciana para la captación de experiencias interactivas inéditas y ocio familiar de primer nivel.

Esta acción está dentro del proyecto ‘Destino 2030’ de L’Aljub. Un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cumpliendo esta vez con el objetivo número 3 ‘Salud y bienestar. Con esta actividad, el centro comercial refuerza su propuesta de ocio familiar, vinculando la vida saludable y el espíritu deportivo con los contenidos de entretenimiento más esperados de la temporada, el Mundial de Fútbol.