Kiti Mánver recibe este viernes la Palmera de Plata en el Festival de Cine de Elche: “Es un honor absoluto”

Este viernes la 49º edición del Festival de Cine Independiente de Elche 2026, organizado por la Fundación Mediterráneo, llega a su fin. La Gala de Clausura tendrá lugar a las 22:00 horas en el Hort del Xocolater y contará con la presencia de la homenajeada de este año, Kiti Mánver, quien recibirá el máximo reconocimiento honorífico del certamen: la Palmera de Plata.

Horas antes de recibir el galardón la actriz homenajeada, en un acto junto a Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, ha declarado sentir honor por formar parte de un festival con casi medio siglo de actividad. “Un prestigio total” para Mánver, que desde que ha llegado a la ciudad de Elche dice sentirse arropada con el cariño de la gente.

Boyer ha destacado la trayectoria “ejemplar” de Kiti Mánver desarrollada tanto en cine, teatro, televisión y radio: “Lleva décadas emocionando al público con personajes inolvidables y constituye un referente para varias generaciones de intérpretes. Para el Festival de Cine de Elche y para la Fundación Mediterráneo es un auténtico honor que acepte este reconocimiento”, ha afirmado.

La apertura de puertas al acto, gratuito, comenzará a las 21:30 horas y a las 22:00 horas dará comienzo la gala. Además, se conocerán por fin los cortometrajes premiados para las siete categorías oficiales en ficción, documental, animación, autor novel, entre otras, con una dotación total de 15.500 euros y se proyectará al ganador. También habrá premios para Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guion.